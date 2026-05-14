O Centro de Saúde Jardim Fernanda, em Campinas, encerrará o atendimento mais cedo nesta sexta-feira, 15 de maio, por causa de uma obra de reforma e ampliação na unidade. O funcionamento será mantido normalmente no período da manhã, mas será interrompido às 12h.
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A previsão é que o atendimento volte ao normal na segunda-feira, 18 de maio, a partir das 7h.
A intervenção vai transformar a antiga sala de arquivos em um novo consultório, medida que deve ampliar a capacidade de atendimento do Centro de Saúde.
As consultas que estavam marcadas para a tarde de sexta-feira foram reagendadas. Durante o período de fechamento, os serviços de vacinação e farmácia serão referenciados para o CS Campo Belo, na Rua Milton Pereira de Castro, 255, no Jardim Campo Belo, e para o CS São Domingos, na Rua Juvenal de Oliveira, s/n, no Jardim São Domingos.
A Secretaria de Saúde reforça que os moradores podem retirar medicamentos em qualquer Centro de Saúde de Campinas, independentemente do local de residência. A consulta sobre disponibilidade de remédios por unidade pode ser feita no site remedios.campinas.sp.gov.br.
O CS Jardim Fernanda fica na Rua Victor Baranauskas Filho, 125, no Jardim Fernanda. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.