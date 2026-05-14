O Centro de Saúde Jardim Fernanda, em Campinas, encerrará o atendimento mais cedo nesta sexta-feira, 15 de maio, por causa de uma obra de reforma e ampliação na unidade. O funcionamento será mantido normalmente no período da manhã, mas será interrompido às 12h.

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A previsão é que o atendimento volte ao normal na segunda-feira, 18 de maio, a partir das 7h.

A intervenção vai transformar a antiga sala de arquivos em um novo consultório, medida que deve ampliar a capacidade de atendimento do Centro de Saúde.