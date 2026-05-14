A fiscalização identificou alojamentos degradantes e uma série de irregularidades no canteiro, com riscos graves à segurança dos operários. Parte das torres em construção foi embargada após os auditores-fiscais constatarem situação de grave e iminente risco de morte para os trabalhadores que estavam no local.

Dois trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em um canteiro de obras no bairro Nova Veneza , em Sumaré. A operação foi realizada nos dias 3 e 4 de maio pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego .

Durante a operação, foram vistoriados alojamentos de quatro empreiteiras subcontratadas. Em um deles, dois trabalhadores foram encontrados em condições consideradas incompatíveis com padrões mínimos de moradia e dignidade. Após o resgate, foi emitida guia de seguro-desemprego para as vítimas.

O Ministério Público do Trabalho firmou um Termo de Ajuste de Conduta com a empreiteira responsável para garantir a regularização imediata das condições de alojamento e a reparação dos danos.

Pelo acordo, a empresa deverá pagar as verbas salariais e rescisórias devidas aos trabalhadores, além de uma indenização individual de R$ 3 mil para cada vítima. Também foi estabelecido o pagamento de R$ 8 mil por dano moral coletivo, valor que será destinado a entidades de interesse social indicadas pelo MPT.