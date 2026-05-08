A Polícia Civil de São Paulo e o Gaeco de Campinas, do Ministério Público, deflagraram nesta quarta-feira a Operação Caronte, voltada a investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro atribuído a Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”.
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A apuração aponta que empresas dos ramos de transporte, rodeio e música teriam sido usadas para movimentar recursos de origem ilícita, com o objetivo de dar aparência legal a valores ligados ao tráfico de drogas e a outras atividades criminosas.
Segundo os investigadores, parte das empresas era registrada em nome de sócios apontados como “laranjas”. O filho de Eduardo Magrini também é investigado e foi alvo de buscas. Ele é suspeito de movimentar recursos por meio de uma empresa do setor musical e outros negócios.
As investigações sobre lavagem de capitais envolvendo Magrini ocorrem desde 2016 e ganharam força a partir da análise de dados fiscais, bancários e informações fornecidas por órgãos de fiscalização. De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, os documentos indicaram movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos suspeitos, além da restrição sobre veículos e outros bens em nome dos investigados.
Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em oito cidades paulistas: Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.
Até o momento, foram apreendidos caminhões, automóveis, dinheiro em espécie e animais, entre eles bois e cavalos. Entre os animais recolhidos está o boi “Império”, apontado como o terceiro mais bem ranqueado do Brasil.
Eduardo Magrini foi preso preventivamente no ano passado em outra investigação do Gaeco Campinas, na qual é suspeito de envolvimento em um plano atribuído ao PCC para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.
A Operação Caronte também marca o início de uma nova integração entre a Polícia Civil e o Gaeco no combate ao crime organizado. A frente será conduzida pelo NECCOLD, Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro, ligado ao Deinter 2 de Campinas e criado pela Portaria DGP nº 13, de 5 de maio de 2026.
O nome da operação faz referência a Caronte, personagem da mitologia grega responsável por conduzir as almas dos mortos ao submundo de Hades.