A Polícia Civil de São Paulo e o Gaeco de Campinas, do Ministério Público, deflagraram nesta quarta-feira a Operação Caronte, voltada a investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro atribuído a Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”.

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A apuração aponta que empresas dos ramos de transporte, rodeio e música teriam sido usadas para movimentar recursos de origem ilícita, com o objetivo de dar aparência legal a valores ligados ao tráfico de drogas e a outras atividades criminosas.

Segundo os investigadores, parte das empresas era registrada em nome de sócios apontados como “laranjas”. O filho de Eduardo Magrini também é investigado e foi alvo de buscas. Ele é suspeito de movimentar recursos por meio de uma empresa do setor musical e outros negócios.