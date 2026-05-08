A apreensão do boi Império, apontado como o terceiro mais bem ranqueado do Brasil, virou um dos pontos de maior destaque da Operação Caronte, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Gaeco de Campinas para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro atribuído a Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Além do animal, os agentes apreenderam bois, cavalos, caminhões, automóveis e dinheiro em espécie. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos investigados, além da restrição sobre veículos e outros bens ligados aos suspeitos.

O foco da apuração é identificar patrimônio que, segundo os investigadores, pode ter sido adquirido ou movimentado com recursos de origem ilícita. A suspeita é de que empresas dos setores de transporte, rodeio e música tenham sido usadas para dar aparência legal a valores ligados ao tráfico de drogas e a outras práticas criminosas.