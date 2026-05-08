A apreensão do boi Império, apontado como o terceiro mais bem ranqueado do Brasil, virou um dos pontos de maior destaque da Operação Caronte, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Gaeco de Campinas para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro atribuído a Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”.
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Além do animal, os agentes apreenderam bois, cavalos, caminhões, automóveis e dinheiro em espécie. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos investigados, além da restrição sobre veículos e outros bens ligados aos suspeitos.
O foco da apuração é identificar patrimônio que, segundo os investigadores, pode ter sido adquirido ou movimentado com recursos de origem ilícita. A suspeita é de que empresas dos setores de transporte, rodeio e música tenham sido usadas para dar aparência legal a valores ligados ao tráfico de drogas e a outras práticas criminosas.
O caso chama atenção justamente pela variedade dos bens apreendidos. Em vez de apenas contas bancárias e veículos, a operação também mirou animais de alto valor econômico, como bois e cavalos usados no circuito agropecuário e de rodeios. Entre eles, o boi Império aparece como o principal símbolo da ofensiva patrimonial.
Reprodução/Instagram
Segundo a investigação, parte das empresas investigadas estaria em nome de pessoas apontadas como “laranjas”. O filho de Eduardo Magrini também é alvo da apuração e teria movimentado recursos por meio de uma empresa do ramo musical e outros negócios.
As investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo Magrini começaram em 2016 e ganharam força após a análise de dados fiscais, bancários e informações repassadas por órgãos de fiscalização. De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, os documentos indicaram movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados.
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em oito cidades paulistas: Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.
Eduardo Magrini foi preso preventivamente no ano passado em outra investigação do Gaeco Campinas, na qual é suspeito de envolvimento em um plano atribuído ao PCC para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.
A Operação Caronte também marcou o início de uma nova frente de integração entre a Polícia Civil e o Gaeco no combate ao crime organizado. A atuação será conduzida pelo NECCOLD, Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro, ligado ao Deinter 2 de Campinas.
O nome da operação faz referência a Caronte, personagem da mitologia grega responsável por conduzir as almas dos mortos ao submundo de Hades.