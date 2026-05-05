O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, iniciou na semana passada uma operação especial para o recebimento de flores importadas destinadas ao Dia das Mães. As remessas devem continuar chegando ao Terminal de Carga até esta quarta-feira, 6 de maio.

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A movimentação busca atender ao aumento da procura por flores em uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. Ao todo, a previsão é que Viracopos receba cerca de 26,5 toneladas de flores, distribuídas em 1.008 volumes.

A carga reúne diferentes espécies que entram no país por Campinas e seguem para floriculturas, distribuidores e redes de venda em várias regiões do Brasil.