O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, iniciou na semana passada uma operação especial para o recebimento de flores importadas destinadas ao Dia das Mães. As remessas devem continuar chegando ao Terminal de Carga até esta quarta-feira, 6 de maio.
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A movimentação busca atender ao aumento da procura por flores em uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. Ao todo, a previsão é que Viracopos receba cerca de 26,5 toneladas de flores, distribuídas em 1.008 volumes.
A carga reúne diferentes espécies que entram no país por Campinas e seguem para floriculturas, distribuidores e redes de venda em várias regiões do Brasil.
Para preservar a qualidade dos produtos, as flores são encaminhadas às câmaras frias do Terminal de Carga logo após o desembarque das aeronaves. A estrutura conta com controle de temperatura, etapa considerada essencial para manter as condições adequadas de produtos perecíveis durante o processo aeroportuário.
Depois do processamento e da liberação aduaneira, os volumes seguem por transporte rodoviário em veículos climatizados até os destinos finais.