Uma mulher de 34 anos morreu na tarde da última quarta-feira (6), após passar mal durante um procedimento estético em uma clínica no bairro Frezzarin, em Americana. O caso é investigado pela Polícia Civil. A vítima foi identificada como Edicleide dos Santos Oliveira.

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De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o marido dela informou à polícia que a levou à clínica por volta das 14h30 para a realização de um procedimento para tratar vasinhos nas pernas.

Segundo o relato, enquanto aguardava do lado de fora, ele foi informado pelo médico responsável, por volta das 17h, que a esposa havia morrido. Ainda de acordo com o marido, Edicleide não tinha problemas de saúde conhecidos.