A Polícia Civil de Campinas prendeu na manhã desta segunda-feira (13) Maria Claudioneia Coelho, condenada a 16 anos e 2 meses de reclusão pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e subtração de incapazes. A captura foi realizada por agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A condenação, imposta pela 1ª Vara do Júri de Campinas em 7 de abril de 2026, tem como base um crime ocorrido em 17 de fevereiro de 2019. Na ocasião, a mulher foi presa em flagrante após tentar matar outra mulher com veneno. O objetivo era conseguir sequestrar o filho da vítima, um bebê de apenas dois meses.

A investigada respondia ao processo em liberdade. Após buscas em diversos endereços, os policiais do GOE localizaram seu esconderijo.