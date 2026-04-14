A PM (Polícia Militar) prendeu um homem acusado de atirar a própria esposa de uma altura de cerca de dois metros, além de outras agressões. O caso ocorreu no Jardim Colina, em Monte Mor, e a vítima não corre risco de morte.

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A vítima, de 36 anos, relatou aos policiais que, após ingerir bebida alcoólica, o companheiro, de 37 anos, passou a ofendê-la e, em seguida, a agredi-la com empurrões. Com um dos golpes, ela caiu de uma altura aproximada de dois metros e sofreu lesões.

A mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento. No local, o médico constatou inchaço na região lombar e no quadril direito, além de suspeita de traumatismo craniano. A vítima também apresentava queixa de visão embaçada e dor de cabeça persistente, permanecendo em observação médica.