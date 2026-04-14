A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 300 quilos de drogas em uma construção abandonada na zona rural de Serra Negra, na tarde desta segunda-feira (13). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante.
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A ação contou com o uso de drone para monitoramento da área, após informações sobre movimentação suspeita no local. Com base nos indícios, os investigadores obtiveram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o suspeito ao deixar a propriedade em um carro. No banco traseiro do veículo, foram encontrados 10 tijolos de crack, o que levou à prisão imediata.
Drogas e armamento
Na propriedade, os agentes localizaram uma pistola calibre 9 mm, com carregador e 17 munições, além de diversos materiais ligados ao tráfico.
Nos fundos do imóvel, uma construção abandonada era usada como depósito. No local, foram encontrados fardos de drogas, uma balança de precisão e um caderno com anotações da contabilidade do esquema.
Ao todo, foram apreendidos:
- 254 kg de skunk
- 23 kg de maconha
- 13,5 kg de haxixe
- 10 kg de crack
Também foram recolhidos dois celulares e dois veículos utilizados no transporte dos entorpecentes.
Segundo a polícia, o material seria distribuído para a capital paulista e cidades da região metropolitana, especialmente Diadema.
O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e segue em investigação.