14 de abril de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Operação com drone revela mega depósito de drogas na região

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Polícia encontra cerca de 300 kg de entorpecentes em imóvel abandonado, em Serra Negra; suspeito foi preso em flagrante.
Polícia encontra cerca de 300 kg de entorpecentes em imóvel abandonado, em Serra Negra; suspeito foi preso em flagrante.

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 300 quilos de drogas em uma construção abandonada na zona rural de Serra Negra, na tarde desta segunda-feira (13). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante.

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A ação contou com o uso de drone para monitoramento da área, após informações sobre movimentação suspeita no local. Com base nos indícios, os investigadores obtiveram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o suspeito ao deixar a propriedade em um carro. No banco traseiro do veículo, foram encontrados 10 tijolos de crack, o que levou à prisão imediata.

Drogas e armamento

Na propriedade, os agentes localizaram uma pistola calibre 9 mm, com carregador e 17 munições, além de diversos materiais ligados ao tráfico.

Nos fundos do imóvel, uma construção abandonada era usada como depósito. No local, foram encontrados fardos de drogas, uma balança de precisão e um caderno com anotações da contabilidade do esquema.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 254 kg de skunk
  • 23 kg de maconha
  • 13,5 kg de haxixe
  • 10 kg de crack

Também foram recolhidos dois celulares e dois veículos utilizados no transporte dos entorpecentes.

Segundo a polícia, o material seria distribuído para a capital paulista e cidades da região metropolitana, especialmente Diadema.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e segue em investigação.

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