A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 300 quilos de drogas em uma construção abandonada na zona rural de Serra Negra, na tarde desta segunda-feira (13). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante.

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A ação contou com o uso de drone para monitoramento da área, após informações sobre movimentação suspeita no local. Com base nos indícios, os investigadores obtiveram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram o suspeito ao deixar a propriedade em um carro. No banco traseiro do veículo, foram encontrados 10 tijolos de crack, o que levou à prisão imediata.

Drogas e armamento