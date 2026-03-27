27 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ATINGIU POSTE

VÍDEO: Carro capota na Norte-Sul e deixa três feridos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Veículo atingiu poste e virou na pista; vítimas foram levadas a unidades de saúde em Campinas.
Veículo atingiu poste e virou na pista; vítimas foram levadas a unidades de saúde em Campinas.

Um acidente com capotamento mobilizou equipes de resgate na noite desta quarta-feira em Campinas. A ocorrência foi registrada na Avenida Norte-Sul, uma das principais vias da cidade. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da Emdec, o carro perdeu o controle, atingiu um poste e acabou tombando na pista, no trecho em direção ao Taquaral.

O atendimento contou com a atuação do Corpo de Bombeiros, que enviou várias equipes ao local após o acionamento no período da noite.

O condutor, de 31 anos, foi encaminhado ao Hospital Mário Gatti. As duas passageiras, de 26 e 28 anos, receberam atendimento e foram levadas à UPA Jardim Carlos Lourenço.

Comentários

Comentários