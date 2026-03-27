Um acidente com capotamento mobilizou equipes de resgate na noite desta quarta-feira em Campinas. A ocorrência foi registrada na Avenida Norte-Sul, uma das principais vias da cidade. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

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Segundo informações da Emdec, o carro perdeu o controle, atingiu um poste e acabou tombando na pista, no trecho em direção ao Taquaral.

O atendimento contou com a atuação do Corpo de Bombeiros, que enviou várias equipes ao local após o acionamento no período da noite.