Um homem identificado como Glauber Fantini dos Santos, de aproximadamente 40 anos, foi assassinado com golpes de faca na madrugada deste sábado (20), nas proximidades de uma estação do BRT, no bairro Vila Rica, em Campinas. A vítima apresentava três perfurações, sendo uma no pescoço e duas no tórax. O autor do crime não foi localizado.

Corpo foi encontrado por guardas municipais

De acordo com as informações registradas na ocorrência, uma equipe da Guarda Municipal que passava pelo local encontrou o homem caído ao solo, com ferimentos aparentes provocados por arma branca.

Equipes do Resgate e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro, mas apenas puderam constatar a morte da vítima ainda no local.