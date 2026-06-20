O mecânico Jardiel Rogério Lins, de 38 anos, morreu na madrugada deste sábado (20) após sofrer um grave acidente de trabalho em uma garagem localizada na Avenida Santana, no Jardim Amanda 1, em Hortolândia. Ele foi atingido por um ônibus que caiu sobre seu corpo durante um serviço de manutenção realizado na sexta-feira.

O acidente aconteceu quando o macaco hidráulico que sustentava o veículo cedeu. Com a falha no equipamento, o ônibus despencou sobre o trabalhador, provocando um traumatismo craniano grave.

Socorro aéreo

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Devido à gravidade dos ferimentos, Jardiel foi transferido de helicóptero pela Polícia Militar para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas.