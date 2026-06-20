O mecânico Jardiel Rogério Lins, de 38 anos, morreu na madrugada deste sábado (20) após sofrer um grave acidente de trabalho em uma garagem localizada na Avenida Santana, no Jardim Amanda 1, em Hortolândia. Ele foi atingido por um ônibus que caiu sobre seu corpo durante um serviço de manutenção realizado na sexta-feira.
O acidente aconteceu quando o macaco hidráulico que sustentava o veículo cedeu. Com a falha no equipamento, o ônibus despencou sobre o trabalhador, provocando um traumatismo craniano grave.
Socorro aéreo
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Devido à gravidade dos ferimentos, Jardiel foi transferido de helicóptero pela Polícia Militar para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas.
Apesar dos esforços das equipes médicas, o mecânico não resistiu e morreu horas após dar entrada na unidade hospitalar.
Investigação
Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para os procedimentos periciais.
As circunstâncias da falha no macaco hidráulico que resultou no acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.