A Prefeitura de Campinas apresentou um pacote de ações para preparar a cidade para os possíveis impactos do El Niño e de eventos climáticos extremos a partir do segundo semestre. As medidas incluem reforço no monitoramento, emissão de alertas, climatização de equipamentos públicos, criação de refúgios climáticos, prevenção de incêndios e obras para reduzir riscos de alagamentos.

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O projeto, segundo a administração municipal, está alinhado ao Plano Local de Ação Climática e ao Plano Local de Resiliência e Redução de Riscos de Desastres. A intensidade do El Niño ainda é incerta, mas serviços de meteorologia indicam a possibilidade de um fenômeno de moderado a forte, com potencial para ampliar ondas de calor, períodos de seca, incêndios e chuvas intensas.

“O enfrentamento das mudanças climáticas é de toda a sociedade e do governo para amenizar e reduzir os riscos para a população. Há uma previsão do El Niño, de moderado a forte, que realmente nos preocupa”, afirmou o prefeito Dário Saadi.