A chegada das festas juninas aumentou a procura por ingredientes tradicionais na Ceasa Campinas e também trouxe alta no preço de alguns produtos típicos da temporada. Levantamento feito pela autarquia mostra que milho verde, batata-doce e gengibre estão mais caros em comparação com o mesmo período do ano passado.

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A maior variação foi registrada na batata-doce, que passou de R$ 2,50 para R$ 3,50 o quilo, alta de 40%. O milho verde, um dos produtos mais procurados nesta época do ano, subiu de R$ 2,67 para R$ 3,00 o quilo, aumento de 12,4%.

O gengibre também ficou mais caro. O preço médio passou de R$ 6,15 para R$ 6,92 o quilo, uma valorização de 12,5%. Já o amendoim manteve estabilidade nos preços: R$ 8,00 o quilo com casca e R$ 9,00 o quilo sem casca.