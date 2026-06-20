A chegada das festas juninas aumentou a procura por ingredientes tradicionais na Ceasa Campinas e também trouxe alta no preço de alguns produtos típicos da temporada. Levantamento feito pela autarquia mostra que milho verde, batata-doce e gengibre estão mais caros em comparação com o mesmo período do ano passado.
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A maior variação foi registrada na batata-doce, que passou de R$ 2,50 para R$ 3,50 o quilo, alta de 40%. O milho verde, um dos produtos mais procurados nesta época do ano, subiu de R$ 2,67 para R$ 3,00 o quilo, aumento de 12,4%.
O gengibre também ficou mais caro. O preço médio passou de R$ 6,15 para R$ 6,92 o quilo, uma valorização de 12,5%. Já o amendoim manteve estabilidade nos preços: R$ 8,00 o quilo com casca e R$ 9,00 o quilo sem casca.
Segundo a Ceasa, além da demanda maior por causa das festas juninas, os produtos estão em período de safra. O milho verde segue como um dos principais itens da temporada, usado em receitas como pamonha, curau, bolo, canjica e outras preparações típicas.
De acordo com o técnico de mercado da Ceasa Campinas, Heitor Corrêa, o comportamento dos preços foi influenciado pela combinação entre clima e aumento da procura. “A antecipação das chuvas no finalzinho de maio com a primeira semana de junho e o frio aumentaram a demanda nesse período de festas juninas”, explicou.
A expectativa é que a movimentação no mercado siga intensa nas próximas semanas, com as comemorações de São João, quermesses e festas tradicionais em Campinas e região.
Serviço
Ceasa Campinas – Mercado de Hortifruti
Endereço: Rodovia Dom Pedro I (SP-065), km 140,5, pista norte, Jardim Santa Mônica
Horário de funcionamento
Segundas, quartas e sextas-feiras: 4h às 13h
Terças e quintas-feiras: 7h às 16h
Sábados: 7h às 11h