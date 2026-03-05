O dia finalmente chegou para o transporte coletivo de Campinas. Nesta quinta-feira, às 14h, na sede da B3, em São Paulo, serão abertos os envelopes com as propostas financeiras das empresas interessadas na concessão do sistema de ônibus da cidade pelos próximos 15 anos. O momento é tratado como decisivo, mas também carrega uma mistura de apreensão, tensão e até angústia para quem acompanha essa longa novela administrativa.

O sentimento não é exagerado. A história recente do transporte campineiro é marcada por tentativas frustradas de licitação, ajustes no edital, questionamentos técnicos e até a ausência completa de interessados, como ocorreu na tentativa anterior. Por isso, mesmo com o avanço do processo, ainda paira a sombra que costuma rondar concorrências dessa magnitude: a possibilidade de judicialização.

Ainda assim, a expectativa no Paço Municipal é de desfecho. A sessão desta quinta revela os valores ofertados pelas empresas que disputam os dois lotes do sistema. Ao todo, seis propostas foram apresentadas por cinco grupos econômicos: Consórcio Andorinha, Consórcio Grande Campinas, Consórcio Mov Campinas, Consórcio VCP Mobilidade e a empresa Sancetur, que apresentou propostas para ambos os lotes.