A TIC Trens definiu o layout externo do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, serviço expresso que ligará São Paulo a Campinas. A previsão é que a operação comece em 2031.
O trem deverá percorrer o trajeto entre a capital paulista e o interior em cerca de 64 minutos, com velocidade de até 140 km/h.
Segundo a concessionária, o projeto visual segue uma linha tecnológica, com paleta de cores alinhada à marca da empresa. O desenho adota traços retos, cortes definidos e composição minimalista, buscando transmitir ideia de velocidade e modernidade.
Reprodução/Agência SP
As obras de implantação do TIC Eixo Norte estão previstas para começar no primeiro semestre deste ano.
Além do serviço expresso, a TIC Trens também é responsável pelo Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira. A concessionária também assumirá a modernização, operação e manutenção da Linha 7-Rubi, que conecta a capital à região de Jundiaí.