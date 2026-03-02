02 de março de 2026
Trem Intercidades: Veja o visual do serviço entre SP e Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Concessionária define identidade visual do Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas, com operação prevista para 2031.

A TIC Trens definiu o layout externo do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, serviço expresso que ligará São Paulo a Campinas. A previsão é que a operação comece em 2031.

O trem deverá percorrer o trajeto entre a capital paulista e o interior em cerca de 64 minutos, com velocidade de até 140 km/h.

Segundo a concessionária, o projeto visual segue uma linha tecnológica, com paleta de cores alinhada à marca da empresa. O desenho adota traços retos, cortes definidos e composição minimalista, buscando transmitir ideia de velocidade e modernidade.


As obras de implantação do TIC Eixo Norte estão previstas para começar no primeiro semestre deste ano.

Além do serviço expresso, a TIC Trens também é responsável pelo Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira. A concessionária também assumirá a modernização, operação e manutenção da Linha 7-Rubi, que conecta a capital à região de Jundiaí.

