A TIC Trens definiu o layout externo do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, serviço expresso que ligará São Paulo a Campinas. A previsão é que a operação comece em 2031.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O trem deverá percorrer o trajeto entre a capital paulista e o interior em cerca de 64 minutos, com velocidade de até 140 km/h.

Segundo a concessionária, o projeto visual segue uma linha tecnológica, com paleta de cores alinhada à marca da empresa. O desenho adota traços retos, cortes definidos e composição minimalista, buscando transmitir ideia de velocidade e modernidade.