Um homem foi preso por embriaguez ao volante, após se envolver em um acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro, no Jardim Novo I, em Mogi Guaçu. Segundo a Polícia Militar, a vítima estacionava o veículo quando teve o carro atingido por uma van.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O condutor do outro automóvel deixou o local sem fazer qualquer contato. A vítima, então, entrou no próprio carro e seguiu o infrator até conseguir alcançá-lo, momento em que acionou a polícia. Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais claros de embriaguez no condutor da van, como fala pastosa, odor etílico e andar cambaleante. Além disso, foi constatado que ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todas as medidas administrativas e legais foram adotadas no local.