A GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo implementou um esquema especial de segurança que conta com patrulhamento aéreo por drones. A tecnologia está sendo empregada durante toda a programação do evento, no Parque Municipal Jayme Ferragut, tanto no período diurno quanto no noturno.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O objetivo da operação é ampliar o monitoramento e agilizar o atendimento de ocorrências. Com uma visão panorâmica e em tempo real da movimentação no parque, as equipes em solo conseguem identificar situações suspeitas com muito mais precisão. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da corporação para um dos eventos mais tradicionais da cidade, que historicamente atrai um grande público.

De acordo com a GCM, o uso dos drones permite localizar rapidamente indivíduos que estejam cometendo delitos, além de orientar as viaturas e os agentes de forma mais eficiente. “As imagens captadas nos permitem direcionar o policiamento ao ponto exato da ocorrência com mais rapidez, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficácia da ação”, explica a corporação.