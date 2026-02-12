A Polícia Civil identificou nove suspeitos de envolvimento no roubo à residência da família de um promotor de Justiça em Monte Alegre do Sul. O crime ocorreu em janeiro e, até o momento, seis pessoas foram presas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta quinta-feira (12), três suspeitos foram localizados na região de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Segundo a investigação, o núcleo da quadrilha atuava no local.

No dia do crime, o grupo armado invadiu o imóvel e manteve a família refém enquanto recolhia objetos de valor. Um dos envolvidos foi preso ainda naquela data, em Itatiba, com parte dos bens subtraídos.