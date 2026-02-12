A Polícia Civil identificou nove suspeitos de envolvimento no roubo à residência da família de um promotor de Justiça em Monte Alegre do Sul. O crime ocorreu em janeiro e, até o momento, seis pessoas foram presas.
Nesta quinta-feira (12), três suspeitos foram localizados na região de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Segundo a investigação, o núcleo da quadrilha atuava no local.
No dia do crime, o grupo armado invadiu o imóvel e manteve a família refém enquanto recolhia objetos de valor. Um dos envolvidos foi preso ainda naquela data, em Itatiba, com parte dos bens subtraídos.
Com o avanço das apurações, outros dois suspeitos foram detidos e a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de prisão e de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas nesta quinta-feira, resultando em mais três prisões.
Parte dos objetos roubados também foi recuperada durante as diligências.
Os presos foram encaminhados à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bragança Paulista, onde os procedimentos seguem para conclusão do inquérito.