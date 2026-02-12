Desde a semana passada, foram três pedidos contra Permínio Monteiro (PSB), um contra o vereador afastado Otto Alejandro (PL), repetindo fatos já analisados em outra CP, e outro contra Vini Oliveira (Cidadania). Agora, novamente, um novo protocolo mira Permínio, desta vez sob alegação de omissão qualificada e suposto desvio de finalidade na condução de uma frente parlamentar.

Há algo profundamente simbólico quando o instrumento mais grave do Parlamento passa a ser tratado como formulário comum de protocolo . A Câmara de Campinas recebeu mais um pedido de Comissão Processante. O quinto desde a retomada das sessões após o recesso legislativo.

A Comissão Processante não é sindicância simples. Não é advertência. Não é pedido de esclarecimento. É o rito que pode culminar na cassação de mandato. É a pena capital da política legislativa.

E, no entanto, o que se vê é uma enxurrada de requerimentos — alguns repetitivos, outros frágeis, outros claramente carregados de disputa política — que transformam o mecanismo em arma de desgaste ou instrumento de recado.

O novo pedido, assinado por Marcelo Araújo Bonifácio, aponta eventual omissão do parlamentar diante de denúncias envolvendo uma criança em situação de vulnerabilidade e questiona a condução da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil no Âmbito Digital. A Procuradoria fará a análise técnica. Se estiver formalmente adequado ao Decreto-Lei 201/67, será lido e votado. Se não houver maioria simples, será arquivado, como os anteriores.