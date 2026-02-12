A participante Sol Vega, de 47 anos, natural de Mogi Guaçu, está fora do BBB 26. A produção do reality show anunciou a expulsão da sister na quarta-feira (11), depois que ela se envolveu em uma confusão com a jornalista Ana Paula Renault e desrespeitou as regras do programa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A decisão foi comunicada aos participantes após Sol ser chamada ao confessionário. "Atenção, todos: nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula e entendemos que ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26", declarou o Big Boss.
O incidente começou quando Milena acordou cedo e bateu nas portas dos quartos para chamar os colegas para o café da manhã. A atitude não agradou parte da casa, e Sol partiu para cima da sister, chamando-a de doente mental. Ana Paula, que é amiga de Milena, entrou na discussão em defesa da companheira.
Durante o embate, Ana Paula provocou Sol pedindo que ela falasse mais alto. Irritada, a veterana passou a gritar e, segundo relato da jornalista, segurou seu braço e pisou em seu pé. A confusão rapidamente escalou e envolveu outros participantes, mas a produção agiu rápido: após análise das imagens, optou pela expulsão imediata.
Trajetória
Sol Vega — nome artístico de Solange Cristina — ganhou notoriedade nacional no BBB 4, quando participou de uma das provas de resistência mais emblemáticas da história do programa. Dentro da gaiola, entre lágrimas e exaustão, emocionou o público ao cantar uma versão improvisada de "We Are The World", momento até hoje lembrado por fãs da atração. Agora, 22 anos depois, sua segunda passagem pelo reality chega ao fim de forma abrupta e cercada de polêmica.