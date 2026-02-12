12 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HOMICÍDIO

Jovem é baleado e morre em Americana após ataque em festa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Governo de SP
Vítima estava dentro de um carro quando dois suspeitos se aproximaram e abriram fogo; crime ocorreu nesta quarta no Jardim da Balsa.
Vítima estava dentro de um carro quando dois suspeitos se aproximaram e abriram fogo; crime ocorreu nesta quarta no Jardim da Balsa.

Um homem de 27 anos, identificado como Lázaro Douglas da Cruz Freitas, foi assassinado a tiros na quarta-feira (11) em uma chácara localizada na Avenida Luiz Bassete, no Jardim da Balsa, em Americana. O crime ocorreu durante uma confraternização entre amigos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar e da Polícia Civil, a vítima estava em um Ford Fiesta, no banco do motorista, quando dois homens se aproximaram a pé. Um deles abriu a porta traseira direita e efetuou diversos disparos contra Lázaro.

Uma testemunha que estava no banco traseiro esquerdo do veículo afirmou que havia acabado de chegar à festa e decidiu sair para comprar bebidas com a vítima e outro rapaz. Esse terceiro homem havia descido do carro para buscar dinheiro quando o ataque aconteceu.

A testemunha não soube precisar o número exato de tiros, mas afirmou que foram mais de três. Após os disparos, os suspeitos fugiram correndo do local. Ainda de acordo com o relato, a testemunha não conhecia os autores e disse desconhecer a motivação do crime.

Lázaro chegou a ser socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários