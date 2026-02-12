Um homem de 27 anos, identificado como Lázaro Douglas da Cruz Freitas, foi assassinado a tiros na quarta-feira (11) em uma chácara localizada na Avenida Luiz Bassete, no Jardim da Balsa, em Americana. O crime ocorreu durante uma confraternização entre amigos.
De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar e da Polícia Civil, a vítima estava em um Ford Fiesta, no banco do motorista, quando dois homens se aproximaram a pé. Um deles abriu a porta traseira direita e efetuou diversos disparos contra Lázaro.
Uma testemunha que estava no banco traseiro esquerdo do veículo afirmou que havia acabado de chegar à festa e decidiu sair para comprar bebidas com a vítima e outro rapaz. Esse terceiro homem havia descido do carro para buscar dinheiro quando o ataque aconteceu.
A testemunha não soube precisar o número exato de tiros, mas afirmou que foram mais de três. Após os disparos, os suspeitos fugiram correndo do local. Ainda de acordo com o relato, a testemunha não conhecia os autores e disse desconhecer a motivação do crime.
Lázaro chegou a ser socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.