Texto preservado, com correções gramaticais pontuais, aplicação do padrão editorial obrigatório e palavras-chave em negrito, sem alteração de conteúdo ou estruturUm caminhão da coleta de lixo ficou preso na quarta-feira (11) após o asfalto ceder na Rua Johannes Theodoro de Wit, no Jardim Paraíso, em Artur Nogueira. O veículo, que pesa várias toneladas, precisou ser retirado com auxílio de um guincho. Ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes da Secretaria de Obras, da empresa responsável pela coleta e da Defesa Civil estiveram no local para avaliar os danos. A suspeita inicial é que o afundamento tenha sido causado por uma tubulação antiga de águas pluviais, o que teria provocado a formação de uma cavidade sob o asfalto.

Com o peso do caminhão, o pavimento não resistiu. A via não chegou a ser interditada, mas segue em observação.