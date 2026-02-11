Em decisão unânime, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) derrubou duas leis do município de Santa Bárbara d'Oeste que permitiam homenagens a pessoas vivas. As normas, consideradas inconstitucionais, autorizavam a atribuição de nomes de cidadãos ainda vivos a vias públicas e a um centro educacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O relator do caso, desembargador Vico Mañas, baseou seu voto em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio TJ-SP. Segundo ele, a prática fere os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da impessoalidade.

Mañas citou a Lei Federal nº 6.454/77, que proíbe expressamente dar nome de pessoa viva a qualquer bem público em todo o país. “Independentemente da qualidade do destinatário, a honraria sempre lhe conferirá alguma proeminência perante a sociedade”, argumentou o magistrado. Ele ressaltou que, estando viva, a pessoa homenageada poderia usar esse destaque para obter ganhos pessoais, diretos ou indiretos, o que desrespeita as normas da administração pública.