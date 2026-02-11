Uma mulher de 48 anos foi presa após ameaçar duas pessoas com uma arma de fogo na Rua Osvaldo de Andrade, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de que a suspeita estaria armada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato das vítimas, de 36 e 81 anos, elas também teriam sofrido agressões físicas. Ao chegar ao local, os policiais localizaram a suspeita dentro da residência. Durante a busca no imóvel, a arma de fogo não foi encontrada, mas os militares apreenderam nove munições intactas de calibre .32.

A autora alegou, em depoimento, que teria tomado posse da arma para fins de defesa e que tinha a intenção de entregá-la posteriormente a seu advogado. As duas vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Amanda para receber cuidados médicos.