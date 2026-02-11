11 de fevereiro de 2026
AMEAÇA ARMADA

Mulher é presa após agredir vizinhos e ameaçar idosa com arma

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítimas, de 36 e 81 anos, passam por atendimento médico; autora, de 48 anos, foi encaminhada ao Plantão Policial.

Uma mulher de 48 anos foi presa após ameaçar duas pessoas com uma arma de fogo na Rua Osvaldo de Andrade, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada após receber informações de que a suspeita estaria armada.

De acordo com o relato das vítimas, de 36 e 81 anos, elas também teriam sofrido agressões físicas. Ao chegar ao local, os policiais localizaram a suspeita dentro da residência. Durante a busca no imóvel, a arma de fogo não foi encontrada, mas os militares apreenderam nove munições intactas de calibre .32.

A autora alegou, em depoimento, que teria tomado posse da arma para fins de defesa e que tinha a intenção de entregá-la posteriormente a seu advogado. As duas vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Amanda para receber cuidados médicos.

Todos os envolvidos foram, então, encaminhados ao Plantão Policial de Hortolândia para as providências cabíveis. A mulher de 48 anos foi autuada e permanece presa à disposição da Justiça.

