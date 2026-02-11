A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá uma quarta-feira (11) de tempo instável, com uma sensível mudança em relação aos dias anteriores. De acordo com as previsões, o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com a presença do sol mais marcante — ainda que entre nuvens. A melhora na claridade, no entanto, vem acompanhada de calor abafado e alto risco de tempestades severas a partir da tarde.

A combinação de calor, umidade e a entrada de massas de ar instáveis cria condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de chuvas localmente fortes e volumosas, com potencial para alagamentos rápidos em áreas urbanas.

A Defesa Civil orienta os moradores a ficarem atentos aos alertas meteorológicos, evitarem travessias de vias alagadas e buscarem abrigo seguro em caso de tempestades com raios ou queda de granizo. Motoristas devem redobrar a atenção na pista molhada.