11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Tarde de quarta-feira pode ter tempestades severas em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Após dias de tempo fechado, sol aparece com mais força, mas calor e umidade elevam risco de temporais com granizo e raios a partir da tarde.
Após dias de tempo fechado, sol aparece com mais força, mas calor e umidade elevam risco de temporais com granizo e raios a partir da tarde.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá uma quarta-feira (11) de tempo instável, com uma sensível mudança em relação aos dias anteriores. De acordo com as previsões, o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com a presença do sol mais marcante — ainda que entre nuvens. A melhora na claridade, no entanto, vem acompanhada de calor abafado e alto risco de tempestades severas a partir da tarde.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A combinação de calor, umidade e a entrada de massas de ar instáveis cria condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de chuvas localmente fortes e volumosas, com potencial para alagamentos rápidos em áreas urbanas.

A Defesa Civil orienta os moradores a ficarem atentos aos alertas meteorológicos, evitarem travessias de vias alagadas e buscarem abrigo seguro em caso de tempestades com raios ou queda de granizo. Motoristas devem redobrar a atenção na pista molhada.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Universidade Estadual de Campinas.

Comentários

Comentários