A licitação do transporte público coletivo de Campinas sofreu mais um adiamento, prolongando uma disputa que já se transformou em uma novela sem fim e mantém os passageiros reféns de um sistema caro, degradado e com serviço abaixo do esperado. Após notificação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), a Secretaria Municipal de Transportes (Setransp) decidiu adiar em 15 dias a entrega dos envelopes do certame.

Inicialmente marcada para 10 de fevereiro, a entrega da documentação foi remarcada para 25 de fevereiro, enquanto a abertura dos envelopes ficou para 5 de março, ambas na sede da B3, em São Paulo.

O novo atraso foi motivado por inconsistências técnicas identificadas pelo TCE em planilhas que integram o edital, especialmente no chamado Fator de Utilização (FU), indicador que influencia diretamente o custo operacional do sistema. Segundo a notificação, o cálculo apresentado não refletia de forma adequada a dinâmica da operação, com risco de distorções nos custos de pessoal. Também foram apontadas falhas na estimativa de benefícios trabalhistas.