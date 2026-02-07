A política é cíclica. Em Campinas, esse movimento é quase didático. Até o início de fevereiro, o centro do palco era Otto Alejandro (PL). Sessões tensas, CP, Corregedoria, punição disciplinar branda e o encerramento ritual do caso. Virada a página — ao menos oficialmente — a maré mudou de lado. Agora, o nome da vez é Permínio Monteiro.

A Câmara Municipal de Campinas parece ter entrado em modo automático de empilhamento de CPs. Só neste comecinho de fevereiro, quatro pedidos de Comissão Processante foram protocolados. Um ambiente de pressão permanente, em que o instrumento mais extremo do Legislativo vira quase protocolo de rotina — e, por isso mesmo, perde força política.

No caso de Permínio, o roteiro já é conhecido. O primeiro pedido de CP, fundamentado na condenação por improbidade administrativa no caso da rachadinha, foi rejeitado pelo plenário. Mesmo com sentença judicial em primeira instância, mesmo com reconhecimento de desvio de recursos públicos, a maioria dos vereadores optou por arquivar. Ali, a Câmara deixou claro seu limite: não comprar briga quando o alvo é um dos seus e o caso é grave demais. Vale lembrar que Permínio é o 1º vice-presidente do legislativo.