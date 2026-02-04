04 de fevereiro de 2026
FINALMENTE

Após 15 anos, casal é preso no litoral por homicídio em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Acusados viviam de forma discreta como vendedores ambulantes de mandioca no litoral desde 2016; crime ocorreu em 2011 após discussão sem motivação aparente.
Um casal foragido da Justiça há mais de dez anos, acusado de um homicídio ocorrido em Campinas em 2011, foi preso na terça-feira (3) em Praia Grande, no litoral paulista. A captura encerrou uma fuga que levou os acusados, Orlando Fernandes da Costa, de 42 anos, e Barbara Andrea, de 46, a viverem uma vida discreta e sem registros formais na cidade desde 2016, onde trabalhavam como ambulantes vendendo mandioca.

De acordo com a Polícia Civil, o crime remonta a 2011, quando uma jovem de 20 anos se envolveu em uma discussão rápida e sem motivação aparente com Barbara. Durante a briga, Orlando efetuou um disparo contra a vítima. Após o crime, o casal fugiu e passou a circular por diversas cidades até se fixar em Praia Grande.

Investigação e Monitoramento

A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios, foi reativada após receber informações de que o casal atuava como ambulante no bairro Cidade Ocian. Os agentes iniciaram um trabalho de monitoramento, rastreando deslocamentos e rotinas da dupla para identificar o momento adequado para a ação.

A prisão foi realizada na Rua Dom Pedro II, sem resistência por parte dos acusados. Eles foram conduzidos à delegacia, onde o processo por homicídio será retomado após mais de uma década de buscas.

