Um casal foragido da Justiça há mais de dez anos, acusado de um homicídio ocorrido em Campinas em 2011, foi preso na terça-feira (3) em Praia Grande, no litoral paulista. A captura encerrou uma fuga que levou os acusados, Orlando Fernandes da Costa, de 42 anos, e Barbara Andrea, de 46, a viverem uma vida discreta e sem registros formais na cidade desde 2016, onde trabalhavam como ambulantes vendendo mandioca.

De acordo com a Polícia Civil, o crime remonta a 2011, quando uma jovem de 20 anos se envolveu em uma discussão rápida e sem motivação aparente com Barbara. Durante a briga, Orlando efetuou um disparo contra a vítima. Após o crime, o casal fugiu e passou a circular por diversas cidades até se fixar em Praia Grande.

Investigação e Monitoramento

A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios, foi reativada após receber informações de que o casal atuava como ambulante no bairro Cidade Ocian. Os agentes iniciaram um trabalho de monitoramento, rastreando deslocamentos e rotinas da dupla para identificar o momento adequado para a ação.