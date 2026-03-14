A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (13) dois homens, de 20 e 27 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Ricardo Amaral Silva, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 27 de fevereiro, em Nova Odessa. Ambos eram funcionários da vítima.

De acordo com a corporação, as prisões são temporárias. Um terceiro suspeito, que era sócio de Ricardo, já foi identificado, mas segue foragido. Ele mora em Americana e não foi encontrado durante a operação realizada nesta sexta.

Durante as buscas nas casas dos dois detidos e na residência do sócio, três armas foram apreendidas. O material será periciado para confirmar se alguma delas foi usada no homicídio.