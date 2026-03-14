A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (13) dois homens, de 20 e 27 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Ricardo Amaral Silva, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 27 de fevereiro, em Nova Odessa. Ambos eram funcionários da vítima.
De acordo com a corporação, as prisões são temporárias. Um terceiro suspeito, que era sócio de Ricardo, já foi identificado, mas segue foragido. Ele mora em Americana e não foi encontrado durante a operação realizada nesta sexta.
Durante as buscas nas casas dos dois detidos e na residência do sócio, três armas foram apreendidas. O material será periciado para confirmar se alguma delas foi usada no homicídio.
Ricardo foi encontrado morto dentro da própria empresa de fertilizantes, localizada na Avenida Antônio Rodrigues Azenha, no Jardim Flórida. O corpo apresentava nove marcas de tiros, sendo dois deles na região do rosto. O crime aconteceu por volta das 22h.
Após atirar contra o empresário, os criminosos fugiram levando o carro da vítima, uma Chevrolet Montana. O veículo foi incendiado e abandonado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).
Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o papel de cada envolvido e localizar o terceiro suspeito.