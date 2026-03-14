O Tribunal do Júri da Comarca de Americana condenou Wagner Aparecido de Castro Júnior a 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da então Rhudyneia Paola de Carvalho, de 33 anos, ocorrido em 2024.

De acordo com os autos do processo, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal, que voltava de uma festa. Quando estacionaram o veículo nas proximidades da residência do acusado, ele sacou três facas e atacou a vítima. Em seguida, desceu do carro e comunicou o ocorrido a um conhecido.

Durante a sessão do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, além do dolo de matar. Foram admitidas ainda as qualificadoras de feminicídio, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, que presidiu o julgamento, destacou que, em 32 votos, não houve qualquer manifestação favorável ao acusado.