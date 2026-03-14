O 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), uma grande operação em apoio ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e ao Grupo Especial de Defesa da Ordem Econômica, ambos do Ministério Público. O alvo são auditores fiscais suspeitos de envolvimento em irregularidades.

A ação, batizada de Operação Mágico de Oz, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em cidades estratégicas do estado de São Paulo, incluindo a capital, Valinhos e Tupi Paulista. Em Valinhos, as equipes do Baep concentraram esforços em condomínios de luxo, onde foram cumpridos mandados que resultaram na prisão de um auditor fiscal lotado na regional de Osasco.

Durante as buscas realizadas pelas equipes do 1º Baep, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e uma quantia expressiva em dinheiro. Até o momento, o balanço da operação contabiliza: