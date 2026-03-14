15 de março de 2026
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OPERAÇÃO

Auditor fiscal é preso em condomínio de luxo de Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Prisão aconteceu em condomínio de luxo
Prisão aconteceu em condomínio de luxo

O 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), uma grande operação em apoio ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e ao Grupo Especial de Defesa da Ordem Econômica, ambos do Ministério Público. O alvo são auditores fiscais suspeitos de envolvimento em irregularidades.

A ação, batizada de Operação Mágico de Oz, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em cidades estratégicas do estado de São Paulo, incluindo a capital, Valinhos e Tupi Paulista. Em Valinhos, as equipes do Baep concentraram esforços em condomínios de luxo, onde foram cumpridos mandados que resultaram na prisão de um auditor fiscal lotado na regional de Osasco.

Durante as buscas realizadas pelas equipes do 1º Baep, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e uma quantia expressiva em dinheiro. Até o momento, o balanço da operação contabiliza:

  • R$ 172.757;
  • 1 CPU e 4 notebooks;
  • 5 aparelhos celulares;
  • 1 Apple Smart Watch;
  • 4 pendrives;
  • 2 carimbos; e
  • contratos e cartões diversos.

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