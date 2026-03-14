Em alusão ao Mês da Mulher, o Cemitério da Saudade, em Campinas, será palco de uma edição especial do projeto Saudade e suas vozes neste domingo (15), a partir das 17h. A visita monitorada vai mergulhar nas histórias de mulheres que marcaram a história da cidade e que estão sepultadas no local, oferecendo ao público um olhar ampliado sobre suas trajetórias e legados.

As inscrições são gratuitas e estão abertas a todos os interessados, clicando aqui. Menores de idade só podem participar acompanhados de um responsável. Quem desejar contribuir pode levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Campinas.

Com duração aproximada de 2h30 e percurso de 3,8 km a pé, a visita guiada vai apresentar ao público túmulos e memórias de figuras célebres como Francisco Glicério, Mário Gatti e Hercule Florence. Também estarão em foco personagens populares da tradição local, considerados milagreiros, como Maria Jandira, Toninho, Os Três Anjinhos e Fraquita. Lendas urbanas, entre elas a do Bonde da Morte, também fazem parte do trajeto.