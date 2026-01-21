A Justiça de Campinas deu sinal verde para a adoção de procedimentos formais que podem resultar na prisão e extradição de Ligiane Marinho de Ávila, ex-servidora da Unicamp investigada por supostos desvios milionários de verbas públicas destinadas à pesquisa científica. A informação é da Rádio CBN Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão, assinada no último dia 13 de janeiro, autoriza o início dos trâmites de cooperação jurídica internacional, após a Polícia Federal comunicar ao Judiciário a existência de indícios de que a investigada esteja atualmente no Reino Unido.

Com base nessa informação, o Ministério Público solicitou que o processo avance para a fase de articulação com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão do Ministério da Justiça responsável por pedidos de prisão e extradição fora do país. O requerimento foi aceito pela magistrada responsável pelo caso.