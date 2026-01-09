A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) aplica neste domingo (11) a prova do Vestibular Indígena Unificado, processo seletivo conjunto da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de São Carlos. O exame será realizado simultaneamente em Campinas (SP), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

Ao todo, 2.037 candidatos, de diferentes etnias e regiões do Brasil, estão inscritos. A prova começa às 13h, considerando o horário local, e terá quatro horas de duração. O acesso aos locais será permitido somente até o horário de início do exame.

A avaliação será aplicada em língua portuguesa e contará com uma redação e 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Linguagens e Códigos (14), Ciências da Natureza (12), Matemática (12) e Ciências Humanas (12). Os locais de prova podem ser consultados individualmente no site da Comvest.

Orientações aos candidatos