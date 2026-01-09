A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) aplica neste domingo (11) a prova do Vestibular Indígena Unificado, processo seletivo conjunto da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de São Carlos. O exame será realizado simultaneamente em Campinas (SP), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao todo, 2.037 candidatos, de diferentes etnias e regiões do Brasil, estão inscritos. A prova começa às 13h, considerando o horário local, e terá quatro horas de duração. O acesso aos locais será permitido somente até o horário de início do exame.
A avaliação será aplicada em língua portuguesa e contará com uma redação e 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Linguagens e Códigos (14), Ciências da Natureza (12), Matemática (12) e Ciências Humanas (12). Os locais de prova podem ser consultados individualmente no site da Comvest.
Orientações aos candidatos
Os participantes devem apresentar documento de identidade original, levar caneta preta de material transparente, além de lápis e borracha. É permitido o uso de relógio analógico. Aparelhos eletrônicos, relógios digitais, corretivos, marca-texto, bonés, chapéus ou acessórios semelhantes são proibidos. Água, sucos e alimentos leves poderão ser consumidos durante a prova.
Também será exigida, no dia do exame, a comprovação de pertencimento a etnia indígena, conforme documentação prevista no edital. Estudantes indígenas já matriculados na Unicamp por meio do Vestibular Indígena entre 2019 e 2025 estão dispensados dessa apresentação.
Resultado e vagas
A primeira chamada de convocados será divulgada em 2 de fevereiro de 2026, com matrícula online entre os dias 3 e 4 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 9 de fevereiro, com matrícula no dia seguinte. O processo pode ter até cinco convocações.
Nesta edição, são ofertadas 130 vagas na Unicamp, distribuídas em todos os cursos da universidade, e 65 vagas na UFSCar. O Vestibular Indígena chega à 8ª edição na Unicamp e à 19ª na UFSCar.