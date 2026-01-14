Após um mês de retração, o setor de alimentação fora do lar voltou a registrar saldo positivo de empregos formais na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Dados do Novo Caged mostram que, em novembro de 2025, foram criadas 90 vagas com carteira assinada no grupo que reúne bares, restaurantes e comércios de alimentação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O resultado interrompe a sequência negativa observada em outubro, quando o setor havia registrado o fechamento de 60 postos de trabalho. No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o saldo é ainda mais expressivo: 1.436 novos empregos formais, consolidando o segmento como um dos principais geradores de vagas na região.

Somente em novembro, o setor contabilizou 2.958 admissões e 2.868 desligamentos. Em 14 dos 20 municípios da RMC, houve mais contratações do que demissões. Cinco cidades encerraram o mês com saldo negativo e uma apresentou equilíbrio entre admissões e desligamentos.