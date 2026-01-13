A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim meteorológico especial e colocou a região de Campinas em estado de atenção a partir desta quarta-feira, 14 de janeiro, diante da previsão de chuvas fortes nos próximos dias.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o alerta, a atuação de um sistema meteorológico sobre a Região Sudeste, associada ao calor típico do verão, deve favorecer a formação de pancadas de chuva mais amplas e intensas. Há possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo, especialmente em pontos isolados.
Na quinta e sexta-feira, dias 15 e 16, o cenário se agrava e a região passa para estado de alerta, com risco de tempestades mais severas, ventos fortes e maior frequência de raios. Como o solo já estará encharcado, aumenta a chance de alagamentos, deslizamentos e transtornos urbanos, principalmente em áreas consideradas vulneráveis.
A previsão indica que o período de instabilidade deve se estender até pelo menos a próxima terça-feira, 20 de janeiro, exigindo atenção redobrada da população e dos órgãos públicos.
Diante desse cenário, a Defesa Civil de Campinas reforça a importância da prevenção e orienta que moradores evitem situações de risco e sigam as recomendações oficiais durante os períodos de chuva intensa.
Entre as principais orientações estão não atravessar vias alagadas, evitar margens de rios e encostas, não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas durante ventos fortes e tempestades com raios, além de recolher objetos soltos em quintais e varandas que possam ser levados pelo vento. Em caso de fios de energia caídos sobre veículos, a orientação é permanecer dentro do carro e acionar o Corpo de Bombeiros.
Como receber alertas oficiais
A população pode receber avisos da Defesa Civil de duas formas. Pelo Cell Broadcast, sistema que envia alertas sonoros automaticamente para celulares com tecnologia 4G ou 5G em áreas de risco, sem necessidade de cadastro. Outra opção é o SMS, enviando o CEP da região de interesse para o número 40199.
Telefones úteis
Para situações de emergência, os canais disponíveis são: 199, da Defesa Civil, para alagamentos e quedas de árvores; 118, da Emdec, para ocorrências de trânsito; 193, do Corpo de Bombeiros; e 156, da Prefeitura, para solicitação de vistoria, poda ou retirada de árvores.