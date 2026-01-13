A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim meteorológico especial e colocou a região de Campinas em estado de atenção a partir desta quarta-feira, 14 de janeiro, diante da previsão de chuvas fortes nos próximos dias.

Segundo o alerta, a atuação de um sistema meteorológico sobre a Região Sudeste, associada ao calor típico do verão, deve favorecer a formação de pancadas de chuva mais amplas e intensas. Há possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo, especialmente em pontos isolados.

Na quinta e sexta-feira, dias 15 e 16, o cenário se agrava e a região passa para estado de alerta, com risco de tempestades mais severas, ventos fortes e maior frequência de raios. Como o solo já estará encharcado, aumenta a chance de alagamentos, deslizamentos e transtornos urbanos, principalmente em áreas consideradas vulneráveis.