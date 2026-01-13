Um funcionário do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, morreu na tarde desta terça-feira (13) após sofrer um mal súbito durante o expediente. A informações são da TV TEM, afiliada à Rede Globo. A vítima integrava a equipe operacional do parque e atuava como líder de salva-vidas.

Em nota oficial enviada à emissora, o Wet’n Wild informou que o colaborador apresentou uma intercorrência de saúde após realizar uma intervenção em uma das atrações. A situação foi percebida rapidamente por outros funcionários, que iniciaram o resgate imediato, seguindo os protocolos de segurança adotados pelo parque.

O serviço de emergência da Prefeitura de Itupeva foi acionado, e o funcionário recebeu atendimento ainda no local, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Apesar das tentativas de socorro, o óbito foi confirmado na unidade de saúde.