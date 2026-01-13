Um funcionário do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, morreu na tarde desta terça-feira (13) após sofrer um mal súbito durante o expediente. A informações são da TV TEM, afiliada à Rede Globo. A vítima integrava a equipe operacional do parque e atuava como líder de salva-vidas.
Em nota oficial enviada à emissora, o Wet’n Wild informou que o colaborador apresentou uma intercorrência de saúde após realizar uma intervenção em uma das atrações. A situação foi percebida rapidamente por outros funcionários, que iniciaram o resgate imediato, seguindo os protocolos de segurança adotados pelo parque.
O serviço de emergência da Prefeitura de Itupeva foi acionado, e o funcionário recebeu atendimento ainda no local, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Apesar das tentativas de socorro, o óbito foi confirmado na unidade de saúde.
Em respeito ao colaborador e aos demais funcionários, o parque informou que suspendeu as atividades na tarde desta terça-feira. A empresa também destacou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares.
“O Wet’n Wild lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho. A empresa permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos”, diz a nota divulgada pelo parque.
As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa clínica do mal súbito.