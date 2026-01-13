Campinas vai ganhar quatro novas escolas estaduais, que juntas devem abrir cerca de 5 mil vagas no ensino fundamental II e no ensino médio. O pacote de obras envolve investimento estimado em quase R$ 200 milhões e tem prazo inicial de entrega previsto para junho de 2027.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (13) pelo prefeito Dário Saadi, durante reunião com o secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, e o deputado estadual Paulo Mansur. O encontro tratou do cronograma e das etapas necessárias para viabilizar o início das construções.

As áreas escolhidas para receber as novas unidades foram definidas com base na demanda por vagas na rede estadual. As escolas devem ser implantadas nos bairros Jardim São Domingos, Jardim do Lago, Cidade Satélite Íris e Jardim Dom Gilberto. Para permitir a execução do projeto, a Prefeitura vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei para doação dos terrenos ao Estado.