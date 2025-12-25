Um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (25) deixou uma pessoa morta e ao menos oito feridas na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, após o atropelamento de um cavalo solto na pista.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária AutoBAn, o acidente ocorreu por volta das 3h26, no km 52, no sentido sul. Um automóvel da marca BYD, que trafegava pela faixa 2, atingiu o animal, que foi arremessado contra a tela antiofuscante do canteiro central e acabou invadindo a pista norte.

Na sequência, o cavalo foi atingido por outros veículos. Um VW Fox colidiu com o animal e parou na pista. Logo depois, um Toyota Corolla bateu na traseira do Fox e, em seguida, contra a defensa metálica do acostamento. Um Peugeot 208 também colidiu com o animal e parou no acostamento. Um Nissan Versa foi incluído posteriormente na ocorrência pela Polícia Militar Rodoviária.