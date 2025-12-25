Um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (25) deixou uma pessoa morta e ao menos oito feridas na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, após o atropelamento de um cavalo solto na pista.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária AutoBAn, o acidente ocorreu por volta das 3h26, no km 52, no sentido sul. Um automóvel da marca BYD, que trafegava pela faixa 2, atingiu o animal, que foi arremessado contra a tela antiofuscante do canteiro central e acabou invadindo a pista norte.
Na sequência, o cavalo foi atingido por outros veículos. Um VW Fox colidiu com o animal e parou na pista. Logo depois, um Toyota Corolla bateu na traseira do Fox e, em seguida, contra a defensa metálica do acostamento. Um Peugeot 208 também colidiu com o animal e parou no acostamento. Um Nissan Versa foi incluído posteriormente na ocorrência pela Polícia Militar Rodoviária.
O acidente resultou em um óbito, registrado em um dos ocupantes do automóvel envolvido, além de vítimas em estado grave, moderado e leve. Outras pessoas saíram ilesas. O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Técnica foram acionados para atendimento, perícia e remoção das vítimas.
Por conta da gravidade da ocorrência, houve interdição total de alças de acesso e faixas da pista expressa, com bloqueios que se estenderam até o início da manhã. As causas da presença do animal na rodovia ainda serão apuradas.
Atropelamento de capivara mata em Piracicaba
Um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (25) resultou na morte de uma passageira de motocicleta na Rodovia Comendador Mário Dedini - Rodovia do Açúcar (SP-308), em Piracicaba, após o atropelamento de uma capivara que estava sobre a pista.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Eixo SP, a ocorrência foi registrada por volta das 2h28, no km 177, no sentido norte da rodovia. A motocicleta CG 150 trafegava pela faixa 1 de rolamento quando o condutor se deparou com o animal silvestre na via e, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou atingindo a capivara.
Após o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção, a moto tombou e a garupa foi arremessada contra uma placa de sinalização instalada na barreira de concreto do canteiro central. A passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Ainda de acordo com a concessionária, o piloto da moto conseguiu reposicionar a vítima e o veículo no acostamento após o acidente. A Polícia Técnica e a funerária foram acionadas e compareceram ao local durante a madrugada. O corpo da vítima fatal foi removido por volta das 5h06.
A motocicleta foi apreendida e removida por guincho da Polícia Militar Rodoviária para o pátio da Polícia Civil. O condutor da moto não sofreu ferimentos.
Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de congestionamento, e as interdições ficaram restritas à faixa de desaceleração e à área zebrada, liberadas no início da manhã. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.