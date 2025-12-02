Um boletim de ocorrência registrou um confronto violento na noite de segunda-feira (1º) no Bar do Mané, na Rua Onze de Agosto, no Centro de Campinas. Dois homens — antigos desafetos — transformaram a calçada do estabelecimento em palco de um duelo com faca e facão, segundo o relato policial.

Os envolvidos foram identificados como Mailton Aparecido Neto, o “171”, e Francisco Alves de Lima, conhecido como “Ceará”. O documento aponta que a discussão começou dentro do bar, onde os dois passaram a trocar provocações. Durante o conflito, 171 invadiu a cozinha e pegou uma faca, sem autorização dos funcionários. Ao notar a movimentação, Ceará deixou o local, foi até sua casa e retornou armado com um facão.

De acordo com testemunhas, os dois voltaram a se enfrentar já na calçada, trocando golpes que resultaram em ferimentos graves, até serem separados por frequentadores que intervieram para cessar a briga.