Um boletim de ocorrência registrou um confronto violento na noite de segunda-feira (1º) no Bar do Mané, na Rua Onze de Agosto, no Centro de Campinas. Dois homens — antigos desafetos — transformaram a calçada do estabelecimento em palco de um duelo com faca e facão, segundo o relato policial.
Os envolvidos foram identificados como Mailton Aparecido Neto, o “171”, e Francisco Alves de Lima, conhecido como “Ceará”. O documento aponta que a discussão começou dentro do bar, onde os dois passaram a trocar provocações. Durante o conflito, 171 invadiu a cozinha e pegou uma faca, sem autorização dos funcionários. Ao notar a movimentação, Ceará deixou o local, foi até sua casa e retornou armado com um facão.
De acordo com testemunhas, os dois voltaram a se enfrentar já na calçada, trocando golpes que resultaram em ferimentos graves, até serem separados por frequentadores que intervieram para cessar a briga.
Os dois foram socorridos. Ceará recebeu suturas e, após atendimento, foi levado à Central de Flagrantes. Já 171 permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Mário Gatti, com ferimentos profundos na cabeça, e está sob escolta policial.
O delegado de plantão considerou que houve tentativa de homicídio recíproca, já que ambos usaram armas brancas e miraram regiões vitais. Os dois foram autuados em flagrante, e o caso seguirá sob investigação no distrito policial responsável.
Lesão corporal entre casal no Jardim do Lago
Horas antes, outro boletim de ocorrência registrou um episódio de violência doméstica na Rua Bortolo Vicentini, no Jardim do Lago. Por volta das 17h30, vizinhos encontraram um homem ferido no pé esquerdo e acionaram o Samu. Ele foi encaminhado à UPA São José.
Segundo a Polícia Civil, o ferimento ocorreu após uma discussão com a companheira, apontada como autora no registro. Depois do conflito, a mulher procurou a 1ª Delegacia da Mulher, relatou agressões, e em seguida se apresentou espontaneamente na Central de Flagrantes. Ela disse ter sido vítima de empurrões, apertos no pescoço e do arremesso de uma lata de cerveja contra o rosto.
Uma faca foi apreendida e enviada para perícia. Exame de corpo de delito foi requisitado para o companheiro, que informou que, por ora, não pretende representar criminalmente contra a mulher — mantendo o prazo legal de seis meses para eventual responsabilização.
Diante do cenário de lesões recíprocas, ausência de testemunhas imparciais e falta de representação formal da vítima, o delegado decidiu não manter a mulher presa em flagrante. O caso seguirá sob investigação do distrito policial da área.