O Sistema Cantareira iniciou dezembro em 20,8% da capacidade, segundo dados atualizados pela Sabesp. O índice representa uma queda expressiva em relação ao início de novembro, quando o conjunto de represas operava em 23,4%, reforçando o alerta sobre o nível dos mananciais que abastecem parte da Região Metropolitana de São Paulo.

A redução é explicada pelo regime de chuvas, afinal o mês de novembro registrou 108,2 milímetros de chuva, o que corresponde a 71,8% do total esperado para o período. Sendo assim, a precipitação não foi suficiente para elevar o armazenamento. Entre os reservatórios que compõem o sistema, Jaguari/Jacaré e Paiva Castro estão entre os que apresentam volumes mais baixos, com 18,9% e 21,7%, respectivamente.

A represa de Cachoeira opera com 39,7%, enquanto Atibainha está em 24,6%. O reservatório com melhor nível é o da Represa Jaguari (Piracaia/Bragança), com 43,3%, ainda assim distante de uma condição confortável para início do período chuvoso.