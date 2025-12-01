Um mercado localizado no Jardim Thelia, em Americana, foi interditado durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A intervenção, batizada de “Operação Alimento Seguro”, identificou a comercialização de produtos com validade vencida e sem procedência comprovada. Entre os itens apreendidos estão:

250 kg de linguiça

30 kg de frango

20 kg de pernil

479 ovos

Diversos doces, bebidas lácteas, cervejas e sucos

Destruição dos produtos

Todo o material apreendido foi inutilizado no local pelos agentes e posteriormente encaminhado ao aterro sanitário municipal para descarte adequado.