Um mercado localizado no Jardim Thelia, em Americana, foi interditado durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo.
A intervenção, batizada de “Operação Alimento Seguro”, identificou a comercialização de produtos com validade vencida e sem procedência comprovada. Entre os itens apreendidos estão:
- 250 kg de linguiça
- 30 kg de frango
- 20 kg de pernil
- 479 ovos
- Diversos doces, bebidas lácteas, cervejas e sucos
Destruição dos produtos
Todo o material apreendido foi inutilizado no local pelos agentes e posteriormente encaminhado ao aterro sanitário municipal para descarte adequado.
A gerente do estabelecimento foi conduzida à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, e as investigações seguem em andamento.