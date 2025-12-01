01 de dezembro de 2025
AÇÃO SANITÁRIA

Mercado é interditado e tem 300 kg de alimentos apreendidos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Operação 'Alimento Seguro' encontrou produtos vencidos e sem procedência sendo comercializados no estabelecimento do Jardim Thelia, em Americana.
Um mercado localizado no Jardim Thelia, em Americana, foi interditado durante uma ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo.

A intervenção, batizada de “Operação Alimento Seguro”, identificou a comercialização de produtos com validade vencida e sem procedência comprovada. Entre os itens apreendidos estão:

  • 250 kg de linguiça
  • 30 kg de frango
  • 20 kg de pernil
  • 479 ovos
  • Diversos doces, bebidas lácteas, cervejas e sucos

Destruição dos produtos

Todo o material apreendido foi inutilizado no local pelos agentes e posteriormente encaminhado ao aterro sanitário municipal para descarte adequado.

A gerente do estabelecimento foi conduzida à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, e as investigações seguem em andamento.

