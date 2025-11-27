A Penitenciária III (P3) de Hortolândia confirmou que as visitas e as entregas de alimentos e itens de higiene estão temporariamente suspensas. A medida ocorre após os danos provocados pelo incêndio registrado no tumulto de segunda-feira (24), quando detentos queimaram colchões e danificaram portas automatizadas de celas.

Em comunicado oficial, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que a unidade entrou em reforma emergencial para reparar as avarias causadas no episódio. Por isso, as entregas presenciais e por correio — como alimentos, produtos de higiene, jumbo e sedex — estão interrompidas de forma cautelar.

As visitas previstas para este fim de semana, dias 29 e 30 de novembro, também foram suspensas. A Polícia Penal afirmou que a liberação dos serviços será anunciada “conforme o andamento das obras, que já estão em curso”.