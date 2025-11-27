A Penitenciária III (P3) de Hortolândia confirmou que as visitas e as entregas de alimentos e itens de higiene estão temporariamente suspensas. A medida ocorre após os danos provocados pelo incêndio registrado no tumulto de segunda-feira (24), quando detentos queimaram colchões e danificaram portas automatizadas de celas.
Em comunicado oficial, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que a unidade entrou em reforma emergencial para reparar as avarias causadas no episódio. Por isso, as entregas presenciais e por correio — como alimentos, produtos de higiene, jumbo e sedex — estão interrompidas de forma cautelar.
As visitas previstas para este fim de semana, dias 29 e 30 de novembro, também foram suspensas. A Polícia Penal afirmou que a liberação dos serviços será anunciada “conforme o andamento das obras, que já estão em curso”.
A medida ocorre dias após o ato coletivo de indisciplina que mobilizou a Polícia Penal, a Célula de Intervenção Rápida (CIR) e a Polícia Militar. Não houve feridos, e os detentos identificados como envolvidos serão transferidos para outras unidades.
A P3 opera com forte superlotação — 1.277 presos para uma capacidade de 700, cenário que também se repete nas demais unidades do Complexo Campinas–Hortolândia. A SAP afirma que, mesmo com as restrições temporárias, a penitenciária segue operando “dentro dos padrões de segurança possíveis diante da situação”.
Superlotação Campinas-Hortolândia
Divulgação/SAP
P3 – Penitenciária III de Hortolândia
• Capacidade: 700
• População atual: 1.277
• Lotação: 82% acima da capacidade
• Situação: danos após incêndio; visitas e entregas suspensas; unidade em reforma emergencial.
P1 – Penitenciária I (Regime Semiaberto)
• Capacidade: 1.125
• População atual: 1.407
• Lotação: 25% acima
P2 – Penitenciária II (Regime Semiaberto)
• Capacidade: 855
• População atual: 1.003
• Lotação: 17% acima
CDP – Centro de Detenção Provisória de Hortolândia
• Capacidade: 844
• População atual: 1.589
• Lotação: 88% acima
CDP de Campinas
• Capacidade: 822
• População atual: 1.577
• Lotação: 92% acima
Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), dados atualizados em 24/11.