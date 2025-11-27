27 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SISTEMA PRISIONAL

P3 suspende visitas e entrega de mantimentos após rebelião

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Segundo a SAP, a medida é necessária pois o incêndio de segunda-feira causou danos estruturais e a unidade passa por reforma emergencial.
Segundo a SAP, a medida é necessária pois o incêndio de segunda-feira causou danos estruturais e a unidade passa por reforma emergencial.

A Penitenciária III (P3) de Hortolândia confirmou que as visitas e as entregas de alimentos e itens de higiene estão temporariamente suspensas. A medida ocorre após os danos provocados pelo incêndio registrado no tumulto de segunda-feira (24), quando detentos queimaram colchões e danificaram portas automatizadas de celas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Em comunicado oficial, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que a unidade entrou em reforma emergencial para reparar as avarias causadas no episódio. Por isso, as entregas presenciais e por correio — como alimentos, produtos de higiene, jumbo e sedex — estão interrompidas de forma cautelar.

As visitas previstas para este fim de semana, dias 29 e 30 de novembro, também foram suspensas. A Polícia Penal afirmou que a liberação dos serviços será anunciada “conforme o andamento das obras, que já estão em curso”.

A medida ocorre dias após o ato coletivo de indisciplina que mobilizou a Polícia Penal, a Célula de Intervenção Rápida (CIR) e a Polícia Militar. Não houve feridos, e os detentos identificados como envolvidos serão transferidos para outras unidades.

A P3 opera com forte superlotação — 1.277 presos para uma capacidade de 700, cenário que também se repete nas demais unidades do Complexo Campinas–Hortolândia. A SAP afirma que, mesmo com as restrições temporárias, a penitenciária segue operando “dentro dos padrões de segurança possíveis diante da situação”.

Superlotação Campinas-Hortolândia


Divulgação/SAP

P3 – Penitenciária III de Hortolândia
Capacidade: 700
População atual: 1.277
Lotação: 82% acima da capacidade
• Situação: danos após incêndio; visitas e entregas suspensas; unidade em reforma emergencial.

P1 – Penitenciária I (Regime Semiaberto)
Capacidade: 1.125
População atual: 1.407
Lotação: 25% acima

P2 – Penitenciária II (Regime Semiaberto)
Capacidade: 855
População atual: 1.003
Lotação: 17% acima

CDP – Centro de Detenção Provisória de Hortolândia
Capacidade: 844
População atual: 1.589
Lotação: 88% acima

CDP de Campinas
Capacidade: 822
População atual: 1.577
Lotação: 92% acima

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), dados atualizados em 24/11.

Comentários

Comentários