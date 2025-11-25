Campinas promove nesta quinta-feira, 27 de novembro, o 26º Feirão de Emprego e Oportunidades, com 800 vagas disponibilizadas por empresas de diversos setores. O evento ocorrerá das 9h às 16h, no Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), na Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 244, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e é aberta a moradores de Campinas e de toda a região. Antes das entrevistas, os candidatos passam por uma triagem conduzida pelo CPAT, que orienta cada pessoa conforme o perfil profissional.

Ao todo, 14 empresas confirmaram participação, oferecendo 382 vagas para contratação imediata: