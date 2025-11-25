Campinas promove nesta quinta-feira, 27 de novembro, o 26º Feirão de Emprego e Oportunidades, com 800 vagas disponibilizadas por empresas de diversos setores. O evento ocorrerá das 9h às 16h, no Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), na Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 244, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.
A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e é aberta a moradores de Campinas e de toda a região. Antes das entrevistas, os candidatos passam por uma triagem conduzida pelo CPAT, que orienta cada pessoa conforme o perfil profissional.
Ao todo, 14 empresas confirmaram participação, oferecendo 382 vagas para contratação imediata:
Casa Diamante; Centro Médico; CPFL; Dalben; Fox Quality; Goodbom; GPS; Grupo Arpoador; Oxxo; Poupatempo; Tenda Atacado; We Can BR; Zamp; Uniseter.
Como participar
- Os interessados devem levar:
- Documento oficial com foto
- Currículo impresso
- Carteira de Trabalho (física ou digital)
- Carta de encaminhamento (para quem fez cadastro antecipado)
Destaques de vagas e salários
A função com maior número de vagas é auxiliar de logística, com 50 oportunidades oferecidas pela We Can BR. O salário é de R$ 2.330,00, exige ensino fundamental completo e envolve atividades como recebimento de mercadorias, organização de estoque, inventários e controle de entrada e saída.
A rede Oxxo disponibiliza 21 vagas para atendente, com remuneração de R$ 1.983,00, destinadas a candidatos com ensino fundamental completo.
O maior salário do feirão é oferecido pela CPFL, que busca analista de compliance com renda mensal de R$ 7.200,00. O cargo requer ensino superior em engenharia ambiental ou áreas correlatas e envolve elaboração de relatórios de emissões de gases de efeito estufa, acompanhamento de processos de asseguração e apoio à estratégia de descarbonização da empresa.
Consulta e cadastro
As vagas podem ser consultadas no site do CPAT: cpat.campinas.sp.gov.br.
O cadastramento antecipado é recomendado e pode ser realizado no:
- CPAT Centro
- Agiliza Campo Grande
- Agiliza Ouro Verde
Também é possível verificar vagas e emitir carta de encaminhamento pelo Portal Emprega Brasil e pela Carteira de Trabalho Digital.
Em razão do feirão, não haverá atendimento nas unidades do CPAT durante o evento.
Serviço — 26º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: 27 de novembro (quinta-feira)
Horário: 9h às 16h
Local: Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal)
Endereço: Av. Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 244 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas/SP