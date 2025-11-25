A Penitenciária III (P3) de Hortolândia — palco do tumulto registrado nesta segunda-feira (24) — operava com 82% mais presos do que a capacidade oficial. A unidade abriga 1.277 detentos, embora tenha sido projetada para 700 vagas, segundo dados atualizados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

O episódio ocorreu após um ato coletivo de indisciplina em um dos pavilhões. Detentos quebraram portas de celas e incendiaram colchões e objetos horas depois de policiais penais apreenderem bebida alcoólica artesanal no domingo (23).

Moradores relataram ter ouvido estouros e disparos, além de observar uma coluna de fumaça saindo da unidade. A Polícia Militar cercou o entorno enquanto a Polícia Penal atuava internamente.