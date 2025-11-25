A Penitenciária III (P3) de Hortolândia — palco do tumulto registrado nesta segunda-feira (24) — operava com 82% mais presos do que a capacidade oficial. A unidade abriga 1.277 detentos, embora tenha sido projetada para 700 vagas, segundo dados atualizados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).
O episódio ocorreu após um ato coletivo de indisciplina em um dos pavilhões. Detentos quebraram portas de celas e incendiaram colchões e objetos horas depois de policiais penais apreenderem bebida alcoólica artesanal no domingo (23).
Moradores relataram ter ouvido estouros e disparos, além de observar uma coluna de fumaça saindo da unidade. A Polícia Militar cercou o entorno enquanto a Polícia Penal atuava internamente.
A SAP informou que a situação foi controlada com apoio da Célula de Intervenção Rápida (CIR), sem feridos nem reféns. Os presos envolvidos serão transferidos para outros presídios do estado.
A superlotação da P3, porém, faz parte de um problema estrutural no Complexo Penal Campinas–Hortolândia, onde todas as unidades operam acima do limite:
- P1 (semiaberto): capacidade para 1.125, mas com 1.407 presos — 25% acima.
- P2 (semiaberto): capacidade para 855, com 1.003 detentos — 17% acima.
- CDP Hortolândia: capacidade de 844, porém com 1.589 — 88% acima.
- CDP Campinas: capacidade de 822, mas abriga 1.577 — 91% acima.
A soma revela um complexo prisional operando em cenário permanente de pressão, risco e déficit estrutural, fatores que ampliam a tensão interna e ajudam a explicar episódios como o registrado na P3.
O Portal Sampi Campinas buscou um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária e assim que tiver uma resposta essa reportagem será atualizada.