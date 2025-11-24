24 de novembro de 2025
TENSÃO NO PRESÍDIO

VÍDEO: Tumulto na P3 de Hortolândia tem disparos e incêndio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Polícia Militar e Polícia Penal tentam conter confusão na Penitenciária III de Hortolândia; fumaça e disparos foram registrados pela manhã.
A manhã desta segunda-feira (24) foi marcada por tensão na Penitenciária III (P3) de Hortolândia, onde a Polícia Militar foi chamada para apoiar a Polícia Penal após relatos de disparos e uma coluna de fumaça vista por moradores da região. O entorno chegou a ser cercado por viaturas enquanto as equipes atuavam para conter a situação.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou que houve um ato coletivo de indisciplina em um dos pavilhões da unidade. Segundo o órgão, os detentos danificaram portas automatizadas de celas e incendiaram colchões e outros objetos depois que policiais penais apreenderam bebida alcoólica artesanal no domingo (23).

De acordo com a SAP, a ocorrência foi controlada com o apoio da Célula de Intervenção Rápida (CIR). Não houve feridos nem reféns, e o incêndio foi rapidamente controlado. Todos os custodiados envolvidos estão contidos, e serão transferidos para outros presídios paulistas.

A unidade, que faz parte do Complexo Penitenciário Campinas–Hortolândia, opera com forte superlotação — são 1.277 detentos em um espaço projetado para 700.

A SAP afirma que, no momento, a penitenciária opera dentro dos padrões de segurança e disciplina.

