A manhã desta segunda-feira (24) foi marcada por tensão na Penitenciária III (P3) de Hortolândia, onde a Polícia Militar foi chamada para apoiar a Polícia Penal após relatos de disparos e uma coluna de fumaça vista por moradores da região. O entorno chegou a ser cercado por viaturas enquanto as equipes atuavam para conter a situação.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou que houve um ato coletivo de indisciplina em um dos pavilhões da unidade. Segundo o órgão, os detentos danificaram portas automatizadas de celas e incendiaram colchões e outros objetos depois que policiais penais apreenderam bebida alcoólica artesanal no domingo (23).

De acordo com a SAP, a ocorrência foi controlada com o apoio da Célula de Intervenção Rápida (CIR). Não houve feridos nem reféns, e o incêndio foi rapidamente controlado. Todos os custodiados envolvidos estão contidos, e serão transferidos para outros presídios paulistas.