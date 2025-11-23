Um voo da Azul que partiu de Campinas com destino ao Rio de Janeiro precisou retornar ao Aeroporto de Viracopos na manhã de sábado (22) para realizar um pouso de segurança. A decisão foi tomada preventivamente pela tripulação após a identificação de uma questão técnica.

A aeronave, que operava o voo AD2797 para o Aeroporto Santos Dumont, pousou com segurança por volta das 6h50, segundo a administração do aeroporto. Todos os procedimentos de segurança foram seguidos, e a operação do terminal não foi impactada.

Tripulação age de forma preventiva

Em nota oficial, a Azul detalhou que a tripulação declarou emergência de forma preventiva e enfatizou que não se tratou de um "pouso de emergência", mas de uma medida de precaução.