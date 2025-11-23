23 de novembro de 2025
Avião tem problemas e faz pouso de emergência em Viracopos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Voo da Azul teve que retornar para Viracopos
Um voo da Azul que partiu de Campinas com destino ao Rio de Janeiro precisou retornar ao Aeroporto de Viracopos na manhã de sábado (22) para realizar um pouso de segurança. A decisão foi tomada preventivamente pela tripulação após a identificação de uma questão técnica.

A aeronave, que operava o voo AD2797 para o Aeroporto Santos Dumont, pousou com segurança por volta das 6h50, segundo a administração do aeroporto. Todos os procedimentos de segurança foram seguidos, e a operação do terminal não foi impactada.

Tripulação age de forma preventiva

Em nota oficial, a Azul detalhou que a tripulação declarou emergência de forma preventiva e enfatizou que não se tratou de um "pouso de emergência", mas de uma medida de precaução.

"O pouso aconteceu em total segurança. Os clientes desembarcaram normalmente e foram reacomodados em uma nova aeronave, seguindo viagem para o Rio de Janeiro", informou a companhia.

A Azul lamentou os transtornos causados aos passageiros e reforçou que ações como essa são protocolos de segurança padrão, essenciais para a integridade das operações.

