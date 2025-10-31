O Burger King lançou nesta sexta-feira (31) uma ação promocional que vai presentear clientes com um Cheddar Duplo grátis. Para participar, basta levar um boleto — físico ou digital — e um documento com CPF ao drive-thru de uma das unidades participantes.
A campanha oferece um bônus adicional: quem também apresentar o aplicativo Serasa instalado e com cadastro ativo no celular ganha uma porção de batata frita média.
De acordo com a rede, mais de 200 restaurantes em todo o país participam da ação. A oferta é válida enquanto durarem os estoques, com limite de um sanduíche e uma batata por carro e por CPF.
O aplicativo Serasa está disponível para Android e iOS.
Lojas participantes na região
Americana
- R. Júlio Prestes, s/n
- Av. Nossa Senhora de Fátima, 23
Campinas
- Av. Brasil, 761
- Av. Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 109
- Av. José de Souza Campos, 200
- Av. José de Souza Campos, 1387
Hortolândia
-
Avenida Um, s/n, Quadra L1 Lote 5
Indaiatuba
- Av. Presidente Vargas, 1840
- Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1517
Mogi Guaçu
-
Av. Mogi Mirim, 256
Mogi Mirim
-
Rua Padre Roque, 656
Paulínia
-
Av. Geraldo Ballone, 1485
Sumaré
-
Av. Rebouças, 3017