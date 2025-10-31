O Burger King lançou nesta sexta-feira (31) uma ação promocional que vai presentear clientes com um Cheddar Duplo grátis. Para participar, basta levar um boleto — físico ou digital — e um documento com CPF ao drive-thru de uma das unidades participantes.

A campanha oferece um bônus adicional: quem também apresentar o aplicativo Serasa instalado e com cadastro ativo no celular ganha uma porção de batata frita média.

De acordo com a rede, mais de 200 restaurantes em todo o país participam da ação. A oferta é válida enquanto durarem os estoques, com limite de um sanduíche e uma batata por carro e por CPF.