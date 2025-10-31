31 de outubro de 2025
HALLOWEEN

BK oferece lanche grátis para clientes com boletos; veja lojas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Para participar, basta levar um boleto – físico ou digital – e um documento com CPF ao drive-thru de uma das unidades participantes.
Burger King lançou nesta sexta-feira (31) uma ação promocional que vai presentear clientes com um Cheddar Duplo grátis. Para participar, basta levar um boleto — físico ou digital — e um documento com CPF ao drive-thru de uma das unidades participantes.

A campanha oferece um bônus adicional: quem também apresentar o aplicativo Serasa instalado e com cadastro ativo no celular ganha uma porção de batata frita média.

De acordo com a rede, mais de 200 restaurantes em todo o país participam da ação. A oferta é válida enquanto durarem os estoques, com limite de um sanduíche e uma batata por carro e por CPF.

O aplicativo Serasa está disponível para Android e iOS.

Lojas participantes na região

Americana

  • R. Júlio Prestes, s/n
  • Av. Nossa Senhora de Fátima, 23

Campinas

  • Av. Brasil, 761
  • Av. Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 109
  • Av. José de Souza Campos, 200
  • Av. José de Souza Campos, 1387

Hortolândia

  • Avenida Um, s/n, Quadra L1 Lote 5

Indaiatuba

  • Av. Presidente Vargas, 1840
  • Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1517

Mogi Guaçu

  • Av. Mogi Mirim, 256

Mogi Mirim

  • Rua Padre Roque, 656

Paulínia

  • Av. Geraldo Ballone, 1485

Sumaré

  • Av. Rebouças, 3017

