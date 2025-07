Engavetamento entre quatro carros trava Bandeirantes

Um engavetamento envolvendo quatro veículos causou lentidão de seis quilômetros na tarde desta sexta-feira (18) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no trecho de Vinhedo, sentido capital. Segundo a concessionária Autoban, o acidente aconteceu por volta das 13h30, na altura do km 70,4, e gerou transtornos no tráfego por cerca de 1 hora.

A colisão em sequência envolveu um Volkswagen Gol, um Chevrolet Onix, um Honda City e um Chevrolet Cobalt. No total, oito pessoas estavam nos veículos, todas ilesas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária.

A faixa 1 e o acostamento foram interditados para atendimento da ocorrência e liberação dos carros. Às 14h38, os veículos foram retirados e a pista liberada. O congestionamento, que chegou a atingir o km 76, começou a se dissipar gradualmente a partir da normalização do tráfego.